GTT accoglie 69 nuovi assunti: cresce l’organico e si rafforza il servizio

TORINO – Nuovo ingresso di personale per GTT, che questa mattina ha dato il benvenuto a 69 nuovi dipendenti nella sede aziendale di corso Turati. Si tratta di 55 conducenti di linea, 8 operai e 6 impiegati, entrati in servizio tra marzo e aprile.

Alla cerimonia hanno partecipato l’amministratore delegato Guido Mulè, il presidente Antonio Fenoglio e l’assessora alla Mobilità della Città di Torino, Chiara Foglietta. Durante l’incontro sono state consegnate simbolicamente alcune lettere di assunzione e le chiavi dei bus, a rappresentare l’ingresso operativo dei nuovi conducenti.

Con questi inserimenti, le assunzioni complessive dall’inizio del 2026 salgono a 129 unità, mentre l’organico totale dell’azienda raggiunge quota 3.841 dipendenti. Tra questi, 1.739 sono conducenti impegnati nel trasporto pubblico urbano, un dato in crescita rispetto allo scorso anno.

L’iniziativa è stata anche l’occasione per fare il punto sulle politiche di reclutamento e sul contesto del settore. A livello nazionale, infatti, il trasporto pubblico locale deve fare i conti con una significativa carenza di autisti: secondo le stime di ASSTRA, mancano circa 8.000 conducenti e oltre l’80% delle aziende segnala difficoltà nel reperire personale qualificato. Tra le cause, fattori demografici, economici e il calo delle patenti professionali rilasciate negli ultimi anni.

In questo scenario, GTT ha avviato un piano di rafforzamento degli organici che guarda anche al medio periodo, con un orizzonte di 3-5 anni. L’azienda punta su percorsi di formazione, miglioramento dell’organizzazione dei turni e incentivi per i neoassunti, con l’obiettivo di rendere più attrattivo il lavoro nel trasporto pubblico.

Se l’ingresso di nuovi conducenti è fondamentale per migliorare la regolarità del servizio e ridurre i tempi di attesa, l’azienda sottolinea anche l’importanza di inserire figure tecniche e operative nei settori della manutenzione, degli uffici e dell’assistenza all’utenza, considerati elementi chiave per garantire qualità ed efficienza ai cittadini.

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