TORINO – Le previsioni meteo per Torino indicano per la giornata di martedì 21 aprile un quadro in progressiva evoluzione. Dopo una prima parte del giorno caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, nel corso delle ore si assisterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa, fino a condizioni più instabili in serata. Si tratta di un cambiamento legato a infiltrazioni umide che raggiungeranno il Piemonte, determinando un peggioramento soprattutto nelle ore finali della giornata.

Mattino: nubi irregolari e clima mite

Durante le prime ore della giornata, Torino sarà interessata da cieli parzialmente nuvolosi, con alternanza tra momenti soleggiati e addensamenti. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 13°C, con un clima complessivamente gradevole. I venti moderati da Nord-Nordest contribuiranno a mantenere una buona ventilazione, senza particolari criticità.

Pomeriggio: nuvolosità in aumento e atmosfera più instabile

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, con cieli che tenderanno a diventare via via più coperti. Le temperature massime raggiungeranno i 22°C, mantenendo comunque un contesto termico primaverile. I venti, ancora moderati dai quadranti nordorientali, accompagneranno questa fase di transizione verso condizioni più instabili.

Sera: arrivano deboli piogge e cieli coperti

Il peggioramento si concretizzerà in serata, quando sono attese deboli precipitazioni, per un accumulo complessivo di circa 2 mm. I cieli si presenteranno coperti, segnando il momento più instabile della giornata. Non sono previste allerte meteo, ma il cambio di scenario sarà comunque evidente rispetto alle ore precedenti. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2545 metri, in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, segnale di un’atmosfera leggermente più fresca in quota. A livello regionale, il Piemonte sarà interessato da una nuvolosità diffusa, con fenomeni deboli e localizzati soprattutto tra pomeriggio e sera.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 22 aprile: giornata variabile con possibili piogge leggere, soprattutto nelle prime ore;

giornata variabile con possibili piogge leggere, soprattutto nelle prime ore; Giovedì 23 aprile: deciso miglioramento con tempo stabile e soleggiato;

deciso miglioramento con tempo stabile e soleggiato; Venerdì 24 aprile: condizioni ancora prevalentemente serene, ideali per attività all’aperto.

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