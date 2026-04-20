Torino, il Cacao verso la rinascita: ci sono 13 proposte

TORINO – Dopo anni di chiusura e abbandono, uno dei simboli della nightlife torinese potrebbe tornare a vivere. Il Consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità una mozione per la riapertura del Cacao, storico locale notturno situato nel Parco del Valentino.

L’atto, presentato dal consigliere di minoranza Pierlucio Firrao (Torino Bellissima), impegna la Giunta a compiere un passo concreto e atteso da tempo: la pubblicazione, entro il mese di luglio, di un bando per la concessione pluriennale dell’immobile. Un’operazione che, secondo quanto evidenziato nel testo, potrebbe consentire al Comune di iniziare a incassare già a partire dal 2026.

La decisione arriva in un momento strategico per l’area. La riqualificazione del Parco del Valentino e, più in generale, la trasformazione della zona di Torino Esposizioni stanno delineando un nuovo assetto urbano, destinato a diventare sempre più a vocazione universitaria. In questo contesto, la riapertura del Cacao potrebbe rappresentare non solo il recupero di uno spazio storico, ma anche un tassello importante nella ridefinizione dell’offerta culturale e di intrattenimento della città.

Tredici proposte

Durante la discussione in aula, nel corso delle interpellanze, la vicesindaca Michela Favaro ha fornito un aggiornamento sullo stato dell’iter amministrativo. È stata infatti avviata una manifestazione di interesse per la futura assegnazione della struttura di viale Ceppi, alla quale hanno risposto tredici soggetti. Le proposte sono ora al vaglio dell’amministrazione, che dovrà valutarne la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di rilancio dell’area.

Il percorso verso la riapertura è dunque avviato, anche se restano da definire tempi e modalità precise. L’unanimità del voto in Consiglio rappresenta però un segnale politico chiaro: sul futuro del Cacao c’è una convergenza trasversale, che punta a restituire alla città un luogo simbolico, capace di coniugare memoria e nuove prospettive.

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