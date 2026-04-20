Smat assume a Torino: aperte cinque posizioni a tempo indeterminato

TORINO – Nuove opportunità di lavoro in SMAT. L’azienda ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione di cinque nuove figure professionali da inserire stabilmente nel proprio organico, tutte con contratto a tempo pieno e indeterminato secondo il C.C.N.L. del settore Gas-Acqua.

Nel dettaglio, la ricerca riguarda profili tecnici e operativi: un ingegnere per l’ufficio tecnico, due addetti specializzati nella ricerca perdite di rete, un tecnico meccatronico e dell’automazione e un addetto turnista.

I requisiti richiesti, le caratteristiche dei profili e le modalità di candidatura sono consultabili nella sezione dedicata del sito aziendale, raggiungibile al link: www.smatorino.it/lavora-con-noi. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma indicata.

C’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 15 maggio 2026 per inviare la propria candidatura.

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