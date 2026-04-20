CronacaTorino
Torino: un rider di 32 anni è stato trovato morto in strada, forse travolto da un pirata della strada
Il 32enne è stato trovato in mezzo alla vegetazione, riportava diversi traumi
TORINO – Intorno alle 23 di ieri sera l’allarme: un passante chiama il 112 e segnala una bicicletta danneggiata sulla carreggiata; a poca distanza, nella vegetazione, c’è un uomo. Purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.
Si tratta di un 32enne, rider. L’uomo è stato trovato in strada della Creusa 109 a Torino; sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Il 32enne è deceduto per i diversi traumi riportati.
Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e le indagini del caso. Bisognerà ricostruire l’esatta dinamica dei fatti; secondo una prima ipotesi a uccidere il 32enne potrebbe essere stato l’investimento da parte di un pirata della strada, poi allontanatosi dopo l’impatto.
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