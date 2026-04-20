È sceso dal tetto l’uomo che da venerdì minacciava di togliersi la vita nel quartiere Santa Rita di Torino

TORINO – Per giorni ha tenuto un intero quartiere con il fiato sospeso la vicenda dell’uomo che da venerdì mattina, 17 aprile, minacciava di lanciarsi nel vuoto dopo essere salite sul tetto di un palazzo di sei piani in via Acciarini, nel quartiere Santa Rita.

Secondo quanto apprendiamo, dopo aver passato giorni – e notti- su quel tetto, l’uomo, un quarantenne, è sceso. Ore intense di lavoro per i negoziatori della questura che sono riusciti a convincerlo a desistere dal compiere il gesto estremo. Una situazione ancora più difficile proprio perché non è la prima volta che l’uomo tenta di porre fine alla propria vita minacciando di lanciarsi nel vuoto. All’origine del gesto ci sarebbe sempre lo stesso motivo: la richiesta di incontrare la ex fidanzata.

L’ultima volta risale allo scorso agosto, quando voleva lanciarsi dalle vele dello stadio Filadelfia.

L’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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