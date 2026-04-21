Secondo le ultime previsioni meteo, mercoledì 22 aprile a Torino sarà caratterizzato da una giornata instabile nelle prime ore, seguita da un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature resteranno miti, ma con un leggero calo rispetto ai giorni precedenti.

Notte e mattino: nuvolosità e deboli precipitazioni

La giornata si aprirà con cielo coperto e possibili piogge deboli, soprattutto nelle ore notturne. Sono attesi circa 0.6 mm di precipitazioni, con temperature intorno ai 14°C e una percezione simile.

Nel corso della mattinata, le condizioni resteranno prevalentemente nuvolose, con temperature in lieve calo fino a 12°C e venti moderati dai quadranti settentrionali.

Pomeriggio: schiarite e clima più stabile

Nel pomeriggio si assisterà a un progressivo miglioramento del tempo, con schiarite sempre più ampie e un ritorno del sole. Le temperature saliranno fino a 17°C, rendendo il clima più gradevole.

L’umidità diminuirà sensibilmente, contribuendo a una sensazione di maggiore comfort rispetto alle ore precedenti.

Sera: cielo sereno o poco nuvoloso

In serata, il meteo su Torino sarà stabile e asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature si attesteranno sui 16°C, accompagnate da venti deboli provenienti da sud-ovest.

Temperature, venti e zero termico

Temperature minime: circa 12°C

circa Temperature massime: fino a 17°C

fino a Venti: moderati da nord-est al mattino, in rotazione a sud-ovest in serata

moderati da nord-est al mattino, in rotazione a sud-ovest in serata Zero termico: in calo fino a circa 1877 metri nelle ore mattutine

Tendenza meteo: miglioramento nei giorni successivi

Dopo la giornata instabile di mercoledì, si prevede un netto miglioramento già da giovedì 23 aprile, con cielo sereno e temperature in aumento fino a 23°C.

Tra venerdì e sabato il tempo sarà prevalentemente soleggiato e quasi estivo, con punte che potranno raggiungere i 26°C, segnando un deciso anticipo di primavera inoltrata.

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