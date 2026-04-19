Precipita dal secondo piano di un palazzo a Cuorgnè, bimbo di 2 anni in codice rosso ma cosciente

CUORGNÈ – Un bambino di 2 anni è caduto dal secondo piano di un edificio in via San Rocco a Cuorgnè (TO), nel tardo pomeriggio di oggi. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle 19: una volta stabilizzato il piccolo, l’elisoccorso lo ha trasportato direttamente all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Il bimbo è in codice rosso in relazione al potenziale rischio elevato ma, a quanto pare, era sveglio e cosciente all’arrivo del personale medico. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Ivrea che stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

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