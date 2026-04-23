Quattro arresti in operazione antidroga ad Alessandria: svolta delle indagini durante un controllo di routine

ALESSANDRIA – Una fitta e ramificata rete di spaccio era concentrata su Alessandria e aree limitrofe. I Carabinieri sono intervenuti nelle scorse ore per disarticolare una ramificata rete criminale di spaccio di stupefacenti che interessava Alessandria e aree limitrofe. L’operazione, denominata convenzionalmente Express, è stata coordinata dalla Procura e si è avvalsa di unità cinofile.

Uno strano nervosismo…

La vicenda investigativa ha avuto origine da un episodio apparentemente di routine avvenuto nel novembre 2025. Durante ordinari controlli, una pattuglia aveva fermato un’auto condotta da un 26enne. Nonostante il soggetto fosse, fino a quel momento, del tutto incensurato, il nervosismo palesato durante il controllo aveva spinto i Carabinieri ad approfondire l’ispezione. La perquisizione aveva permesso di rinvenire denaro contante, un bilancino di precisione e un quantitativo di droga superiore alla quantità per uso personale, elementi che avevano portato all’immediato arresto in flagranza di reato.

La svolta “digitale”

È stato però il sequestro dei dispositivi elettronici del giovane a rappresentare la vera svolta nelle indagini. Grazie ai contenuti digitali trovati, gli agenti sono riusciti a mappare una complessa trama di contatti e scambi illeciti. Quello che inizialmente sembrava un caso isolato si è rivelato essere la porta d’accesso a un sistema ben più vasto. L’attività investigativa, supportata da pedinamenti e osservazioni, ha permesso di individuare altre dodici persone coinvolte nel traffico di stupefacenti.

Il blitz dei Carabinieri

Ottenuti i mandati di perquisizione, il blitz dei Carabinieri ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro oltre 1 kg di marijuana, 71 g di hashish e 22 g di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e circa 12 mila euro in contanti, ritenuta il provento dell’attività di spaccio. Quattro persone, di 40, 31, 29 e 26 anni, sono state tratte in arresto per detenzione ai fini di spaccio, mentre altre tre, una di 34 e due di 26 anni, sono state deferite in stato di libertà. Nel corso delle perquisizioni, gli accertamenti sono stati estesi anche al possesso di armi e munizioni, e un 20enne è stato denunciato, essendo stato trovato in possesso di munizionamento senza autorizzazione.

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