Cade in una tomba al cimitero di Fara: ferito l’ex sindaco Marino Spagnolini

FARA NOVARESE – L’ex sindaco di Fara Novarese, Marino Spagnolini, classe 1946, è rimasto vittima di un grave incidente mentre si trovava in visita ai propri defunti al cimitero panoramico del paese. L’uomo stava camminando sotto il porticato del campo B quando il pavimento ha ceduto sotto i suoi piedi, facendolo precipitare per circa quattro metri all’interno di una tomba sotterranea.

Nonostante la caduta e le fratture riportate, Spagnolini è rimasto cosciente ed è riuscito a chiedere aiuto chiamando il 112, gesto che si è rivelato decisivo per l’esito dei soccorsi.

Il cedimento improvviso

Secondo quanto spiegato dal sindaco di Fara, Ennio Prolo, a causare l’incidente è stato il cedimento del “sigillo” che copriva l’accesso ai loculi. Si trattava di una soletta metallica nascosta dal pavimento del porticato, che avrebbe improvvisamente perso la propria tenuta strutturale.

«Il crollo è avvenuto mentre l’ex sindaco stava semplicemente camminando – ha dichiarato Prolo –. È stato un incidente terribile e del tutto imprevedibile».

I soccorsi complessi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara, supportati dai volontari del distaccamento di Romagnano Sesia. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente delicate: i soccorritori hanno dovuto immobilizzare l’uomo per evitare ulteriori lesioni, prima di sollevarlo e riportarlo in superficie.

Determinante il contributo dei volontari, che hanno operato in condizioni difficili all’interno della struttura sotterranea.

Accertamenti e responsabilità

Il sindaco ha precisato che la soletta metallica «si è di fatto sbriciolata» e che era completamente occultata dal pavimento, rendendo impossibile individuarne preventivamente il deterioramento. Sulla vicenda si aprono ora possibili profili di responsabilità civile: «Ne risponderà il concessionario della tomba», ha aggiunto Prolo.

Spagnolini è stato trasportato in ospedale con diverse fratture. Le sue condizioni sono serie ma non destano particolari preoccupazioni.

Cimitero chiuso per sicurezza

A seguito dell’incidente, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura immediata del cimitero. Il provvedimento si è reso necessario per consentire verifiche approfondite sulla sicurezza delle strutture.

È attesa per questa mattina un’ordinanza urgente che imporrà a circa venti concessionari di effettuare controlli dettagliati sui sigilli delle tombe e, se necessario, procedere alla sostituzione delle solette.

Se tutte le verifiche verranno completate nei tempi previsti, il cimitero potrebbe riaprire al pubblico già a partire da lunedì.

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