Aggredisce sessualmente una giovane e la rapina nel quartiere Dora Vanchiglia: arrestato un 20enne

TORINO – Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato perché accusato di violenza sessuale e rapina ai danni di una giovane donna.

I fatti

Era lo scorso dicembre quando la vittima, rincasando da sola dopo una serata con amici, è stata avvicinata nel quartiere Dora Vanchiglia da uno sconosciuto che le ha sbarrato la strada e, con atteggiamento insistente, le ha rivolto richieste a sfondo sessuale.

Al rifiuto della donna, l’uomo ha risposto con aggressione, bloccandola e palpeggiandola con violenza. La giovane ha tentato di divincolarsi e iniziato a chiedere aiuto, ma l’aggressore, approfittando della situazione, le ha sottratto il portafoglio e il telefono cellulare. Solo l’intervento di un passante, attirato dalle grida, ha costretto il malvivente a darsi alla fuga.

Le indagini, immediatamente avviate dagli investigatori della Squadra Mobile di Torino, hanno consentito di individuare un uomo attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di un esercizio commerciale dove il soggetto il giorno dopo aveva anche usato il bancomat della vittima. Determinante è stato anche il riconoscimento fotografico effettuato dalla ragazza.

Nei giorni scorsi, quindi, l’uomo è stato rintracciato e arrestato presso il luogo di lavoro, una cooperativa situata in provincia di Cuneo dove era impiegato da alcune settimane.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese