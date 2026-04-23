La Fondazione Vialli e Mauro consegna nuovi endoscopi all’Istituto di Candiolo

CANDIOLO – La Fondazione Vialli e Mauro continua ad operare in sostegno delle cure oncologiche. Sono stati consegnati dalle mani dell’ex calciatore Massimo Mauro nuovi endoscopi all’Istituto di Candiolo-IRCCS, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche. La donazione è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, 23 aprile: i nuovi endoscopi sono compatibili con la piattaforma Olympus EVIS X1, un’innovazione che rappresenta un importante passo avanti nell’endoscopia digestiva oncologica.

Un risultato ottenuto dalla Fondazione Vialli e Mauro grazie agli eventi organizzati negli ultimi mesi e al supporto, nel ruolo di maggior sostenitore, della Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha così rinnovato il proprio ruolo come già avvenuto nel 2024, quando l’IRCCS fu destinatario di un innovativo macchinario di endoscopia per la diagnosi, stadiazione e cura del tumore al pancreas.

I dispositivi consegnati questa mattina, che verranno utilizzati dal Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Istituto di Candiolo, integrano sistemi avanzati e intelligenza artificiale e permettono diagnosi più precoci e accurate, trattamenti minimamente invasivi e un monitoraggio personalizzato delle patologie gastrointestinali, migliorando sensibilmente la qualità delle cure e l’efficienza dei percorsi clinici dedicati ai pazienti.

«Siamo orgogliosi di essere riusciti ancora una volta a garantire continuità al nostro impegno a favore dell’istituto IRCCS di Candiolo che è un centro di assoluta eccellenza nel trattamento delle patologie oncologiche: questi nuovi macchinari, così come quello donato due anni fa, ci permettono di fare la nostra parte per accrescere e migliorare le tecnologie a disposizione dell’intera struttura e, quindi, di dare piena realizzazione a uno dei pilastri su cui Luca e io abbiamo costruito l’impegno quotidiano della Fondazione» ha detto Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro.

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