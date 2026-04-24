Torino Fc manifesta interesse per lo stadio Grande Torino e il centro sportivo Robaldo

TORINO – Il Torino FC ha formalizzato alla Città di Torino una manifestazione di interesse preliminare in vista della presentazione di un progetto di partenariato pubblico-privato. L’iniziativa riguarda lo sviluppo e la riqualificazione dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo.

Si tratta di un primo passaggio formale che apre alla possibilità di un intervento strutturato attraverso la finanza di progetto. L’amministrazione comunale ha preso atto della comunicazione, dichiarandosi disponibile a valutare la proposta che sarà eventualmente presentata dal club.

“Dopo il nostro interessamento che ha portato a liberare lo Stadio Olimpico Grande Torino da un’ipoteca ventennale – commenta il sindaco Stefano Lo Russo – registriamo con soddisfazione una disponibilità che rappresenta un ulteriore passo avanti per la riqualificazione del bene, all’interno di un più ampio progetto per una città dello sport. Elemento di particolare rilievo l’annuncio dell’intenzione di includere nella futura proposta anche gli impianti del Robaldo. La Città resta in attesa della proposta di partenariato, auspicando che possa essere strategica per la valorizzazione di luoghi davvero importanti per il calcio e per la città di Torino”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese