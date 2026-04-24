Il rider di 32 anni Adnan Salah Elsayed non è stato investito, l’autopsia dice che ha ferite solo da caduta

TORINO – Non sarebbe stato investito da un’auto o da una moto Adnan Salah Elsayed, il 32enne trovato senza vita sulla collina di Torino, in strada della Creusa sopra Cavoretto. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia eseguita venerdì 24 aprile dalla medico legale Alice Porceddu.

Gli esami avrebbero escluso lesioni compatibili con un investimento diretto, allontanando così una delle ipotesi iniziali su cui la Procura aveva aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe stata causata da una caduta dalla bicicletta. Tuttavia, il quadro non è ancora del tutto chiarito. Gli stessi esiti autoptici, infatti, non consentono di escludere che un veicolo possa aver avuto un ruolo indiretto nella dinamica.

Resta infatti possibile che il rider abbia perso il controllo della bici a causa del passaggio ravvicinato di un’auto o di una moto, magari a velocità sostenuta lungo le curve della collina. Un’eventualità che continua a essere oggetto di approfondimento da parte della polizia municipale.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto negli ultimi istanti prima della caduta. Nel frattempo, la Procura attende anche i risultati degli esami tossicologici, che saranno disponibili nelle prossime settimane e potrebbero fornire ulteriori elementi utili a chiarire la vicenda.

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