Rissa alla partita Under 14 a Collegno: il Tar conferma 2 anni di Daspo al papà

COLLEGNO – Il Tar del Piemonte ha respinto il ricorso presentato dall’avvocato difensore di un genitore, confermando in via definitiva il Daspo di due anni emesso dalla Questura di Torino. L’uomo si era reso protagonista di una violenta rissa al termine di una partita di calcio categoria Under 14 tra Carmagnola Queencar e Volpiano Pianese, disputata a Collegno il 31 agosto 2025.

La dinamica

Al triplice fischio, il figlio del ricorrente ha avuto un acceso diverbio con un avversario, finendo a terra e subendo colpi. A quel punto, invece di richiamare l’attenzione dell’arbitro o dei dirigenti, il padre del ragazzino ha scavalcato la recinzione per farsi giustizia da solo.

Una volta in campo, l’uomo si è scagliato contro l’avversario del figlio (che nel frattempo si stava allontanando), colpendolo alla testa e alla schiena. La situazione è degenerata quando sul terreno di gioco ha fatto irruzione anche il padre del giocatore del Volpiano (nonché dirigente della squadra): i due adulti hanno dato vita a un’accesa zuffa durata una quindicina di secondi, prima di essere faticosamente separati dai presenti.

Respinta la tesi del “legittimo soccorso”

La difesa dell’uomo aveva tentato di impugnare il Daspo invocando la causa di non punibilità del “legittimo soccorso” nei confronti del figlio. I giudici del Tar, tuttavia, hanno smontato questa tesi analizzando i video che hanno documentato l’accaduto.

Dalle immagini è emerso chiaramente come la colluttazione tra i due ragazzini fosse già terminata e che l’adulto non si sia avvicinato al figlio per sincerarsi delle sue condizioni, ma abbia puntato dritto verso l’avversario. «Va ribadito – si legge nelle motivazioni del Tribunale Amministrativo Regionale – che si è scagliato con violenza evidente contro un giocatore appartenente alla categoria Under 14, ossia un ragazzo di età compresa fra i 13 e i 14 anni».

Per l’altro adulto coinvolto, la Questura aveva già spiccato un Daspo di un anno, a cui si è aggiunta la squalifica della giustizia sportiva, terminata proprio nelle scorse settimane.

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