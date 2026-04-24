Torino, infermiere preso a schiaffi all’ospedale San Giovanni Bosco: interviene la Polizia

TORINO – Nelle scorse ore, il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco è stato teatro di un’aggressione che ha visto come vittima un infermiere in servizio, colpito fisicamente da una paziente di mezza età durante il turno lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si è consumato proprio mentre il professionista sanitario stava prestando assistenza a una paziente. Improvvisamente, e per cause ancora in via di accertamento, la donna è andata in escandescenze scagliandosi contro l’infermiere. L’uomo è stato bersaglio di schiaffi e pugni.

L’intervento della Polizia

Per riportare la situazione alla normalità è stato necessario l’intervento degli agenti di Polizia che, giunti sul posto, sono riusciti a bloccare e riportare alla calma l’autrice dell’aggressione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese