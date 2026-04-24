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Cronaca

Torino, infermiere preso a schiaffi all’ospedale San Giovanni Bosco: interviene la Polizia

La vittima è stata assalita da una paziente durante il turno di lavoro
Chiara Scerba

Pubblicato

10 secondi fa

il

TORINO – Nelle scorse ore, il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco è stato teatro di un’aggressione che ha visto come vittima un infermiere in servizio, colpito fisicamente da una paziente di mezza età durante il turno lavoro.

Per approfondire:

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si è consumato proprio mentre il professionista sanitario stava prestando assistenza a una paziente. Improvvisamente, e per cause ancora in via di accertamento, la donna è andata in escandescenze scagliandosi contro l’infermiere. L’uomo è stato bersaglio di schiaffi e pugni.

L’intervento della Polizia

Per riportare la situazione alla normalità è stato necessario l’intervento degli agenti di Polizia che, giunti sul posto, sono riusciti a bloccare e riportare alla calma l’autrice dell’aggressione.

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