Asti, aveva in casa armi e 22 kg di cocaina: arrestato dopo un’indagine lunga mesi

ASTI – Un’operazione costruita nel tempo, con un’attività di osservazione e controllo capillare sul territorio, ha portato all’arresto di un 47enne, già noto alle forze dell’ordine, e al sequestro di un ingente quantitativo di droga e armi.

L’intervento è scattato alle 14 del 20 aprile, quando i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti hanno dato il via a un blitz mirato in alcune aree considerate sensibili della città, al termine di un’attività investigativa protratta per settimane.

Il blitz e le prime perquisizioni

L’uomo è stato fermato senza possibilità di fuga. La prima perquisizione è stata effettuata nella sua abitazione in via Vayra, ad Asti. All’interno dell’immobile i militari hanno rinvenuto una modica quantità di sostanza stupefacente e tre pistole: una nell’appartamento, una nell’autorimessa e una a bordo dell’auto in uso all’indagato.

Gli investigatori hanno poi esteso le operazioni a un secondo immobile riconducibile all’uomo, situato in via Pallio, dove è emerso il quadro più rilevante dell’inchiesta.

Il secondo immobile e il maxi sequestro

Nell’abitazione di via Pallio è stata scoperta un’ingente quantità di cocaina, insieme ad altre due armi clandestine. Proprio qui si è delineata la portata del traffico illecito gestito dall’indagato.

Il bilancio complessivo dell’operazione è significativo: sono stati sequestrati circa 22 chilogrammi di cocaina, per un valore stimato di circa 5 milioni di euro.

Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno recuperato cinque pistole provento di furto — una delle quali con matricola abrasa — un silenziatore artigianale e oltre 200 munizioni, alcune delle quali da guerra. Rinvenuto anche materiale per il confezionamento e la pesatura della droga, elemento che rafforza l’ipotesi di un’attività strutturata di spaccio.

L’arresto e la custodia cautelare

Al termine delle operazioni, il 47enne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Alessandria, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione rappresenta uno dei sequestri più rilevanti degli ultimi mesi sul territorio astigiano, sia per la quantità di droga intercettata sia per il numero e la tipologia delle armi rinvenute.

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