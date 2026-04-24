Donna muore cadendo da palazzo Borsalino ad Alessandria, sede dell’Università del Piemonte Orientale

ALESSANDRIA – Indagini sono in corso ad Alessandria per chiarire le circostanze della morte di una donna avvenuta nella mattinata di oggi a Palazzo Borsalino, una delle sedi dell’Università del Piemonte Orientale.

Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe precipitata da una finestra situata all’ultimo piano dell’edificio che ospita il polo di Giurisprudenza. L’impatto non le ha lasciato scampo: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli investigatori stanno effettuando rilievi sia nell’area esterna sia nella stanza da cui la donna sarebbe caduta, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Una dipendente del palazzo

La vittima lavorava all’interno della struttura con mansioni legate al servizio di portineria.

Nel frattempo, lo Staff del Rettore ha diffuso una comunicazione ufficiale in cui si informa che la sede UPO di Palazzo Borsalino resterà chiusa per l’intera giornata di oggi, 24 aprile 2026. “L’accesso alla struttura non è consentito per accertamenti a causa di un incidente che ha coinvolto un’addetta al servizio di portineria”, si legge nella nota. Sono inoltre sospese tutte le lezioni, le attività di ricerca e gli uffici amministrativi resteranno chiusi.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’accaduto. Le autorità proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Dove e come chiedere aiuto

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