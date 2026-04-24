Minacciava i passanti con un pugnale antico, arrestato a Torino

TORINO – Un pugnale antico per minacciare i passanti. Un intervento rapido della Polizia di Stato ha portato all’arresto, nei giorni scorsi a Torino, di un uomo di 31 anni, sorpreso in strada con un pugnale e denunciato anche per minacce aggravate.

L’episodio si è verificato in via Campiglia, dove numerose chiamate giunte al numero di emergenza 112 NUE hanno segnalato la presenza di un soggetto che, armato di coltello, stava minacciando i passanti. Le segnalazioni hanno immediatamente attivato la Centrale Operativa, che ha inviato sul posto una pattuglia della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

L’intervento della polizia

Gli agenti sono arrivati sul luogo in pochi minuti, riuscendo a individuare l’uomo indicato dalle descrizioni fornite dai cittadini.

Una volta avvicinato, gli operatori hanno tentato di instaurare un dialogo con l’uomo per riportare la situazione alla calma. Tuttavia, il soggetto non avrebbe inizialmente collaborato, continuando a tenere l’arma in mano. A quel punto, per garantire la sicurezza dei presenti e degli stessi agenti, è stata mostrata la pistola a impulsi elettrici (taser), alla vista della quale l’uomo ha desistito.

L’arresto

Successivamente, gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a sequestrare il pugnale, che risultava avere una lunghezza di circa 25 centimetri. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per porto di armi od oggetti atti ad offendere e denunciato per minacce aggravate.

Durante l’intervento non si sono registrati feriti tra i cittadini o tra gli operatori di polizia, nonostante la situazione di potenziale pericolo.

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