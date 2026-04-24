Novara, blitz tra stazione e comunità: sequestrati coltelli e sigarette di contrabbando

NOVARA – Questa mattina, la Polizia di Stato ha coordinato un vasto servizio di controllo straordinario del territorio in sinergia con la Polizia Locale cittadina, il Nucleo Cinofili di Trecate e il Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

L’operazione è stata pianificata anche in risposta ai recenti fatti di cronaca che hanno interessato la città.

Ispezioni nelle comunità

Nella prima fase, i controlli si sono concentrati su sette comunità cittadine che ospitano cittadini stranieri. Durante le verifiche all’interno di una delle strutture, gli agenti hanno sequestrato a un individuo 39 sigarette elettroniche di vari gusti (prive di documentazione o scontrini d’acquisto) e 570 euro in contanti, somma ritenuta probabile provento di attività illecite.

L’operazione si è poi spostata nell’area della Stazione ferroviaria e in piazza Garibaldi, snodi nevralgici per l’ordine pubblico. Qui sono scattate due denunce a piede libero:

Porto d’armi abusivo: una cittadina nigeriana di 45 anni è stata fermata mentre portava con sé, senza alcun giustificato motivo, tre grossi coltelli da cucina con lame lunghe rispettivamente 18, 20 e 24 centimetri. Le armi bianche sono state immediatamente poste sotto sequestro.

Violazione del Daspo Urbano: un cittadino italiano di 61 anni è stato denunciato per non aver ottemperato a un provvedimento DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) emesso dal Questore di Novara nell’agosto del 2025.

Il bilancio finale dell’operazione

Durante l’intera mattinata, il massiccio dispositivo di sicurezza ha registrato i seguenti numeri:

107 persone identificate

8 veicoli controllati

1 esercizio commerciale ispezionato

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