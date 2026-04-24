Tragedia di Crans-Montana: la 15enne biellese Elsa è fuori dalla terapia intensiva, dimessa dal CTO

BIELLA – Elsa Rubino, la studentessa biellese di 15 anni rimasta gravemente ustionata durante il tragico incendio di Capodanno al bar Constellation di Crans-Montana, ha finalmente lasciato il Centro Grandi Ustionati del CTO di Torino.

Dopo quasi due mesi di cure costanti e delicatissime, la giovane paziente è stata dimessa e trasferita per affrontare la fase successiva del suo recupero.

Il trasferimento al Regina Margherita dopo 58 giorni

La notizia è stata ufficializzata questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso l’ospedale torinese, alla quale hanno partecipato i genitori della ragazza, l’équipe medica del CTO e l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi.

Elsa, che frequenta il liceo linguistico, ha trascorso ben 58 giorni in terapia intensiva. Era giunta nel capoluogo piemontese lo scorso 26 febbraio, trasportata d’urgenza in elicottero da Zurigo per ricevere cure specialistiche. La quindicenne è stata ora trasferita all’Ospedale Infantile Regina Margherita, dove trascorrerà ancora alcune settimane di degenza e riabilitazione prima di poter fare ritorno a casa.

Un passo verso la normalità

L’incendio divampato nella notte di San Silvestro nel Canton del Vallese aveva tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità biellese e piemontese. L’uscita dalla terapia intensiva rappresenta oggi un punto di svolta cruciale, accolto con enorme sollievo dalla famiglia e dai medici che l’hanno seguita giorno e notte in questi mesi difficili. Il trasferimento al Regina Margherita segna dunque l’inizio dell’ultimo capitolo ospedaliero per la giovanissima Elsa.

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