Tragedia a Scopello: operaio 51enne muore cadendo in un dirupo

Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Scopello, in Valsesia, dove un uomo di 51 anni ha perso la vita dopo una caduta di circa cinquanta metri.

L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 15 nei pressi del ristoro di Frasso, mentre l’uomo – dipendente del Comune – era impegnato insieme ad alcuni colleghi in interventi di manutenzione delle canaline di scolo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato lungo il versante, precipitando nel vuoto.

Immediata la richiesta di soccorso: sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, ma per il 51enne non c’è stato nulla da fare. A causa della difficoltà di accesso all’area, il recupero della salma è stato effettuato direttamente con l’elicottero, che l’ha poi trasportata all’ospedale di Borgosesia.

L’uomo, residente in zona e di origine romena, lavorava per il Comune di Scopello. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori dello Spresal dell’Asl, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.

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