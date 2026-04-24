SOLONGHELLO – Tre persone sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito dell’indagine sulla rapina avvenuta lo scorso 5 novembre 2025 all’ufficio postale di Solonghello. I provvedimenti di custodia cautelare in carcere sono stati eseguiti dai militari della Compagnia di Sesto San Giovanni su disposizione del Tribunale di Vercelli.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo e in concorso, di rapina, ricettazione e detenzione e porto illegale di armi in luogo pubblico.

Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa del Nucleo operativo e radiomobile di Sesto San Giovanni insieme alla Stazione dei carabinieri di Cusano Milanino, si sono basate su analisi dei sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e ambientali e accertamenti sui tabulati telefonici. Fondamentale anche il coordinamento con i militari del N.O.R. di Casale Monferrato, intervenuti subito dopo il colpo.

Secondo quanto ricostruito, due dei tre indagati avrebbero raggiunto Solonghello partendo da Milano a bordo di una moto rubata, mentre un terzo complice li seguiva su un’auto con funzione di “staffetta”. Una volta arrivati all’ufficio postale, i due in sella al motociclo, con il volto coperto da caschi e scaldacollo, sarebbero entrati armati di pistola, minacciando la direttrice e facendosi consegnare il denaro custodito in cassaforte.

Il bottino ammontava a circa 83.500 euro. Poco prima della rapina, nello stesso ufficio era stato effettuato un rifornimento di contanti da parte di un furgone portavalori.

Dopo il colpo, i rapinatori si erano allontanati a bordo della moto, poi ritrovata abbandonata.

Al termine dell’operazione, i tre arrestati sono stati trasferiti nelle case circondariali di Monza e Milano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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