81° anniversario della Liberazione, i cortei e le commemorazioni in corso a Torino – FOTO

TORINO – Sono iniziate questa mattina poco dopo le 10, con l’omaggio ai caduti al Cimitero Monumentale, le celebrazioni per il 25 aprile a Torino. In contemporanea, le autorità cittadine hanno omaggiato i caduti anche al cimitero Sassi e al giardino Milone.

Il corteo istituzionale tocca le tappe più significative del ricordo cittadino: dal Cippo degli ex Deportati politici e Internati al Campo della Gloria, fino il Cippo dei Caduti delle Forze Armate e il Sacrario alle Vittime civili di Guerra, per concludersi al Campo Israelitico davanti alla lapide dei 424 ebrei deportati.

Intanto, un corteo di fazzoletti rossi è partito questa mattina nel quartiere Vanchiglia, organizzato dal Comitato Vanchiglia Insieme con i militanti di Askatasuna. In via Balbo il Comitato ha posizionato una nuova lapide per Ambrogio Furlan, morto a 27 anni. La lapide è stata posta di fianco ad altre tre, che ricordano partigiani sopravvissuti alla guerra.

Per tutta la giornata e in tutta la città sono previste commemorazioni e cortei: a Cavoretto, su iniziativa dell’Anpi Nicola Grosa; in Circoscrizione 4, organizzato dall’Anpi Martiri del Martinetto; da piazza Bengasi ai giardini di Italia ’61, organizzato dalla sezione Nizza Lingotto; a Mirafiori sud, con corteo che inizierà alle 15 da via Onorato Vigliani, con la partecipazione dell’assessore Jacopo Rosatelli.

Il 25 aprile è anche appuntamento culturale. La Fondazione Torino Musei apre le porte di Gam, Mao e Palazzo Madama con una tariffa promozionale, mentre il Polo del ‘900 ospita diverse iniziative, come l’apertura straordinaria dell’allestimento permanente “Torino 38-48. Dalle Leggi Razziali alla Costituzione”. Oggi anche la riapertura al pubblico del Sacrario dei Caduti della Prima Guerra Mondiale sotto la chiesa della Gran Madre, restituito alla città dopo significativi lavori di manutenzione straordinaria. Gli appuntamenti proseguira

nno nei prossimi giorni: tra gli appuntamenti di domani, 26 aprile, alle ore 15 presso il Campo della Gloria, AFC e l’Associazione Pentesilea presenteranno “Cittadine. Cinque storie con la Costituzione”. Nello spettacolo, Federica Tammarazio ed Elisa Occhini, accompagnate dalle musiche di Alessandro Sola, interpreteranno cinque articoli della Carta attraverso le vite di partigiane che hanno attraversato il fascismo e la ricostruzione.

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