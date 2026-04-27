Rapina violenta a Parco Dora, calci e pugni alla vittima: presi due dei tre malviventi, sono minorenni

TORINO – Un minorenne è stato arrestato dalla polizia di Stato perché ritenuto responsabile di una violenta rapina aggravata consumata lo scorso gennaio.

La rapina

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Torino, hanno permesso di ricostruire l’episodio commesso nei pressi del Parco Dora.

Il giovane, con la complicità di altri due ragazzi, ha avvicinato la vittima con il pretesto di chiedere informazioni stradali. Una volta accerchiato il malcapitato, il gruppo lo ha colpito con calci e pugni fino a farlo cadere, causandogli diverse contusioni.

Durante l’aggressione, i soggetti hanno rubato il portafoglio e il cellulare della vittima, per poi darsi alla fuga. Successivamente, le carte bancomat sottratte sono state utilizzate indebitamente per effettuare diverse transazioni fraudolente in alcuni negozi della zona.

Per questo fatto due dei tre ragazzi, minorenni, sono stati denunciati per il reato di rapina aggravata in concorso, mentre l’identità del terzo è rimasta ignota. Gli stessi sono stati anche denunciati per l’utilizzo delle carte e per lesioni.

Tuttavia, per il reato di rapina, nei confronti di uno dei due giovani è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. A quest’ultimo sono stati anche contestati i reati di ricettazione e porto, fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, di strumento atto ad offendere.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese