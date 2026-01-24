Giovane muore in ospedale a Torino dopo essere stato trovato incosciente in strada: si indaga sull’accaduto

TORINO – Ancora misteriosa la vicenda di un giovane che questa mattina, 24 gennaio, è morto in ospedale a Torino dopo essere stato trovato incosciente in strada. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle 3 di questa notte in corso Marconi, all’angolo con via Nizza, dove era stato segnalato da un passante il ragazzo a terra, incosciente.

Il 23enne è stato rianimato a lungo dall’équipe medica dell’ambulanza e trasportato al Cto, dove però è morto prima dell’alba. Vicino al ragazzo c’era una bicicletta. Potrebbe essere caduto dal veicolo ed essersi ferito, ma la dinamica è al momento tutta da ricostruire, anche perché non si trovano testimoni dell’accaduto. Ci stanno pensando gli agenti della Polizia.

