28 aprile è la Giornata mondiale per le vittime di amianto: presentata a Casale Monferrato la docuserie sulla vicenda Eternit – FOTO

CASALE MONFERRATO – Cade oggi, 28 aprile, la Giornata mondiale per le vittime dell’amianto, in concomitanza con la Giornata mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. E la sovrapposizione tra le due Giornate non è certo casuale. Lo sa bene la comunità di Casale Monferrato (AL), che ha avuto (e ha tuttora) a che fare con le conseguenze di lungo periodo della presenza dello stabilimento Eternit, chiuso quasi 40 anni fa.

“Negli occhi di chi resta”

Vi avevamo dato notizia della pubblicazione del teaser della docuserie di LaV Comunicazione nata per raccontare proprio la vicenda della celebre fabbrica. Dopo la prestigiosa presentazione alla Camera dei Deputati, “Negli occhi di chi resta” è stata illustrata oggi nel luogo simbolo, Casale Monferrato, presso la Sala consiliare del Comune. Prodotta su progetto di AFeVA (Associazione Familiari Vittime Amianto), la docuserie si propone di narrare in quattro puntate la tragedia dell’amianto attraverso una lente inedita: l’eredità emotiva e la resilienza di una comunità che ha trasformato un trauma locale in una battaglia di civiltà globale.

La produzione e gli autori

In coincidenza con l’evento, è stato proiettato in anteprima il trailer ufficiale, visibile qui o sulle pagine social di “Negli occhi di chi resta”, insieme a contenuti extra, La narrazione è affidata a un team di professionisti che ha scavato nel tessuto sociale del territorio: il corpo autoriale vede il lavoro dei giornalisti Alessandro Venticinque (La Voce Alessandrina) e Giulia Di Leo (La Stampa), mentre la direzione della docuserie è firmata dal regista Lucio Laugelli. Il coordinamento dell’intero progetto e la gestione produttiva sono curati dal producer Enzo Governale: «Gli occhi» – spiega – «sono l’unico archivio che non può essere cancellato. Guardare attraverso gli sguardi dei testimoni significa capire che la tragedia di Casale è una ferita universale che parla al mondo intero». Per realizzare la docuserie, LaV Comunicazione si è avvalsa della collaborazione di istituzioni, mondo scientifico e realtà sociali del territorio.

Qual è il messaggio della docuserie per il futuro?

«”Negli occhi di chi resta” richiama tutti a una responsabilità civica: custodire la memoria di chi ha perso la vita a causa dell’amianto e trasmetterla alle future generazioni. Da sindaco di una città segnata da una tale vicenda, credo sia un dovere collettivo trasformare questa memoria in tutela concreta della società, perché certi errori non si ripetano» ha dichiarato Emanuele Capra, primo cittadino di Casale Monferrato. «Viene raccontata una storia locale con valore universale che restituisce dignità a migliaia di vittime. La questione amianto non è affatto risolta: serve impegno concreto per le bonifiche, verità nelle aule di giustizia e speranza attraverso la ricerca scientifica» ha sottolineato Giuliana Busto, presidente di AFeVA (Associazione Familiari Vittime Amianto).

Quando uscirà la serie?

Il lancio del trailer rappresenta la prima tappa di un percorso che porterà alla pubblicazione integrale della serie nel giugno 2026, in occasione del quarantesimo anniversario della chiusura definitiva della fabbrica Eternit di Casale Monferrato.

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