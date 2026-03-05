Presentata alla Camera la docuserie che racconta la pesante eredità della fabbrica Eternit di Casale Monferrato – FOTO

CASALE MONFERRATO – Sono passati 40 anni dalla chiusura dello stabilimento Eternit a Casale Monferrato (AL). L’azienda che produceva l’omonima lega di cemento e amianto non c’è più, ma le conseguenze dell’esposizione alle polveri di amianto da parte dei cittadini continuano tutt’oggi, così come gli strascichi processuali. Proprio su queste vicende si concentra l’attenzione della docuserie “Negli occhi di chi resta”, prodotta da LaV Comunicazione e presentata nella prestigiosa sede della Camera dei Deputati a Roma lo scorso 27 febbraio. Il progetto audiovisivo si snoda in quattro puntate e ripercorre la tragedia dell’amianto a Casale.

Alla presentazione a Roma hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni, gli autori della docuserie e i vertici di AFeVA (Associazione Familiari Vittime Amianto): «Non appena questo progetto ci è stato presentato, l’abbiamo condiviso perché ne abbiamo subito colto l’importanza. Viene raccontata una storia locale con valore universale che restituisce memoria e dignità a migliaia di vittime» – così Giuliana Busto, presidente di Afeva, Associazione Familiari Vittime Amianto – «Serve capire che la questione amianto non è affatto risolta, ma deve essere valutata profondamente sotto ogni aspetto. La bonifica, perché in Italia sono ancora migliaia i siti contaminati, a partire dagli edifici pubblici e le scuole. La giustizia, che non si deve rincorrere come un’utopia, ma si deve affermare nel proclamare la verità per tutto ciò che abbiamo subito negli anni. La ricerca, per dare finalmente una speranza per chi si ammala oggi. Il ruolo storico del sindacato, di Afeva e delle associazioni deve essere rilanciato sul territorio, per questo chiediamo a gran voce un impegno concreto e coerente da parte di tutte le istituzioni».

L’iniziativa ha raccolto il sostegno unanime dei parlamentari alessandrini, uniti dalla volontà di portare all’attenzione del Paese una vicenda che trascende ogni colore politico: «Grazie per mantenere alta l’attenzione sul dramma dell’amianto e su Casale Monferrato: questa comunità ha pagato e continua a pagare con il sacrificio in termini di vite umane. Le istituzioni, tutte e a tutti i livelli, si devono impegnare per trovare le risorse per completare le bonifiche dell’amianto in tutta Italia e per il rafforzamento della ricerca scientifica e medica sul mesotelioma» – ha commentato l’onorevole Federico Fornaro, dell’ufficio di presidenza del gruppo Partito Democratico alla Camera dei deputati.

«La vicenda Eternit è una ferita ancora aperta che continua a rappresentare un dramma per l’intera comunità di Casale. Ben vengano progetti seri e rigorosi come questo: la memoria non deve andare perduta, ma farsi insegnamento. La politica ha il dovere di farsi interprete del desiderio di giustizia e vigilare affinché simili tragedie non si ripetano» ha dichiarato l’onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

La docuserie non si limita alla ricostruzione storica, ma scava nell’eredità emotiva e sociale lasciata dal “polverino”, utilizzando lo sguardo come lente d’ingrandimento per narrare dolore, giustizia e speranza, come spiega il direttore di produzione, Enzo Governale: «Il titolo, “Negli occhi di chi resta”, racchiude l’essenza del progetto. Gli occhi sono l’unico “archivio” che non può essere cancellato, fatto di immagini, emozioni, dolore e rinascita. Abbiamo voluto creare un’opera che non fosse solo un documentario, ma un atto di giustizia visiva. Guardare attraverso gli sguardi dei testimoni significa capire che la tragedia di Casale è una ferita universale che parla al mondo intero».

La docuserie uscirà a giugno, mese in cui si celebrerà il 40esimo anniversario dalla chiusura della fabbrica Eternit. Il percorso verso la “release” ufficiale prevede però una tappa fondamentale il 28 aprile, in occasione della Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto, quando verrà lanciato il trailer ufficiale. Intanto, chi è interessato può già trovare il teaser della serie sui profili social facebook e instagram @negliocchidichiresta.

