TORINO – Su Torino la giornata di mercoledì 29 aprile 2026 sarà caratterizzata da un contesto di tempo variabile, tipico della primavera piemontese. Dopo una fase iniziale con nuvolosità irregolare e schiarite, il tempo tenderà a peggiorare gradualmente, soprattutto verso sera e nella notte, quando sono attese deboli precipitazioni. Il quadro generale sarà influenzato dall’arrivo di infiltrazioni umide sul Nord-Ovest, che favoriranno un aumento della nuvolosità e una lieve instabilità.

Mattino: nubi sparse e clima mite

La giornata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi, caratterizzati da nubi sparse alternate a schiarite. Il contesto resterà asciutto e senza fenomeni, con una sensazione climatica gradevole. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordest contribuiranno a mantenere un’atmosfera leggermente ventilata ma senza particolari disagi.

Pomeriggio: schiarite più ampie e condizioni gradevoli

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un miglioramento temporaneo, con maggiori schiarite e momenti soleggiati che renderanno il clima particolarmente piacevole. Le temperature raggiungeranno una massima di circa 24°C, mentre lo zero termico si posizionerà intorno ai 2837 metri. I venti ruoteranno dai quadranti orientali, mantenendo un’intensità moderata. Questa fase rappresenterà il momento più stabile della giornata, prima di un nuovo aumento della nuvolosità.

Sera e notte: aumento delle nubi e deboli piogge

Dalla sera il cielo tenderà a coprirsi progressivamente, fino a condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto. Nella notte sono previste deboli precipitazioni, con accumuli complessivi intorno a 0.5 mm. Si tratterà di fenomeni deboli e diffusi, senza criticità rilevanti. Nessuna allerta meteo è prevista, ma il peggioramento sarà comunque percepibile, soprattutto nelle ore notturne. L’intero territorio regionale sarà interessato da un aumento della nuvolosità dovuto all’ingresso di aria più umida. Le precipitazioni risulteranno generalmente deboli, ma diffuse, soprattutto tra sera e notte.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 30 aprile: ancora instabilità con piogge leggere, in un contesto nuvoloso;

ancora instabilità con piogge leggere, in un contesto nuvoloso; Venerdì 1 maggio: ritorno del sole e condizioni più stabili;

ritorno del sole e condizioni più stabili; Sabato 2 maggio: prosegue il bel tempo, con clima mite e cieli sereni.

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