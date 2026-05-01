CulturaTorino
Ghost Pitùr ha ripulito dai graffiti un muro di piazza Castello a Torino
Un intervento di arte urbana e civiltà
TORINO – Dove non arriva il comune arrivano gli artisti e gli attivisti. Ghost Pitùr è entrambe le cose ed ha fatto un suo intervento a Torino.
Il tinteggiatore mascherato che gira l’Italia a ripulire i muri dai graffiti ha appena lasciato il segno a Torino, anche se forse sarebbe più corretto dire che il segno l’ha cancellato.
Come agisce Ghost Pitùr
Vernice e rullo, Ghost Pitùr sceglie un muro simbolico e lo ridipinge cancellando i graffiti. Un simbolo, un gesto significativo. Ma anche un gesto efficace perchè l’artista attivista utilizza la corretta pittura del muro che ha scelto di riportare alle sue condizioni originali e non una vernice bianca per coprire le scritte come spesso fanno gli amministratori quando intervengono sulle pareti dei loro condomini graffittati.
Dove è intervenuto?
A Torino Ghost Pitùr ha scelto una colonna in piazza Castello, proprio all’angolo con via Po. Rullo e pittura, cappuccio a coprire il volto, l’interven to torinese è stato il ventitresimo della sua opera.
Partito da Brescia, che presumibilmente è la sua città d’origine, ora l’intervento torinese ha allargato il suo campo d’azione.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese