A Novara sta per cambiare ancora la viabilità in centro: in sperimentazione la nuova Ztl Basilica

NOVARA – I provvedimenti di limitazione al traffico in centro a Novara stanno per entrare nella “fase 2”.

Ztl Basilica in sperimentazione

Inizialmente indicato per oggi, 1° maggio, il periodo di sperimentazione della nuova Ztl Basilica – attorno alla Basilica di San Gaudenzio – inizierà il 4 maggio, quando cambierà il senso di marcia nell’ultimo tratto di Corso Italia. I veicoli potranno quindi accedere a Corso Italia dalla Barriera Albertina, girando poi a sinistra verso via Dei Cattaneo, poi a destra su via del Carmine verso piazza Venini (piazza di Palazzo Bellini, sede della Banca popolare). Il Comune ha disposto anche l’attivazione, a partire dall’11 maggio, delle nuove telecamere: previste sanzioni per chi accede alle aree rientranti nella Ztl senza apposita autorizzazione (da richiedere, se residenti e attivi in zona tramite portale ztl comune di Novara), agli accessi di via Antonelli all’intersezione con Baluardo Quintino Sella e di via Pier Lombardo all’intersezione con Baluardo Quintino Sella. La sperimentazione della Ztl Basilica durerà circa un mese.

Da giugno la “fase 3”

Nel frattempo, restano attive per la Ztl Centro le disposizioni già in vigore. Nel mese di giugno, poi, come annunciato dal sindaco Alessandro Canelli, partirà la “fase 3” con l’ampliamento ulteriore della zona traffico limitato nell’area del tribunale.

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