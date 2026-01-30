CittadiniCronacaNovara
Novara, nuova Ztl in centro storico: cambiano regole e accessi
Regole più stringenti per residenti, commercianti e corrieri
NOVARA – Scatta la nuova Zona a Traffico Limitato nel centro storico di Novara, con regole più stringenti per residenti, commercianti e corrieri. Il nuovo sistema sarà videosorvegliato, con telecamere attive su ogni varco di accesso.
Come richiedere l’autorizzazione
Per entrare nella Ztl sarà necessario essere autorizzati. Le domande possono essere presentate online attraverso il portale ufficiale del Comune:https://ztl.comune.novara.it/
Stop alle fasce orarie libere
Tra le principali novità c’è la cancellazione delle fasce orarie di libero accesso: fino a oggi, in alcuni momenti della giornata, era possibile transitare senza permesso. Con la nuova Ztl, invece, l’accesso sarà sempre regolamentato.
Il Comune introduce anche una limitazione al peso dei veicoli, per impedire il transito di camion fino a 7,5 tonnellate nei vicoli del centro.
Sono previste anche nuove fasce orarie, soprattutto per le attività di carico e scarico merci.
