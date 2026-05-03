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CronacaNovara

Motociclista perde la vita dopo essersi schiantato contro un muro a Suno

Il violento impatto è avvenuto dopo le 13.30 di oggi. Non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.
Marco Lovisolo

Pubblicato

1 giorno fa

il

SUNO – Si sarebbe schiantato contro un muro il motociclista che ha perso la vita oggi, domenica 3 maggio, lungo la provinciale 229 a Suno (NO). L’allarme è scattato alle 13:38. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’accaduto sono al vaglio delle Forze dell’ordine, che sta gestendo la viabilità.

Per approfondire:

Non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

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