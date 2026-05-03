Motociclista perde la vita dopo essersi schiantato contro un muro a Suno

SUNO – Si sarebbe schiantato contro un muro il motociclista che ha perso la vita oggi, domenica 3 maggio, lungo la provinciale 229 a Suno (NO). L’allarme è scattato alle 13:38. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’accaduto sono al vaglio delle Forze dell’ordine, che sta gestendo la viabilità.

Non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

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