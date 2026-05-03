Violento scontro sul raccordo Torino-Caselle, sei feriti e un’auto ribaltata

TORINO – Sei persone ferite e un veicolo ribaltato. Questo il bilancio del brutale scontro stradale che si è verificato nella prima serata di ieri, 2 maggio, sul raccordo Torino-Caselle in direzione Caselle, poco dopo l’uscita per imboccare la tangenziale. Coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata su un fianco a causa dell’impatto. Forse c’è stata una terza vettura coinvolta, ma la dinamica deve essere ancora chiarita. Sei persone sono rimaste ferite, cinque ricoverate in ospedale in codice giallo e una in codice verde. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Ciriè e altri tre feriti all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino

Sul posto, la Polizia Stradale, a cui sono stati affidati i rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presenti anche i Vigili del fuoco, che hanno contribuito alle complesse operazioni di soccorso estraendo conducenti e passeggeri. Lungo il tratto interessato si sono registrate code e forti rallentamenti.

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