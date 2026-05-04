Torino rilancia sull’aerospazio: via libera alla riqualificazione del sito Thales Alenia Space

TORINO – Torino conferma la propria vocazione industriale e tecnologica guardando al futuro dell’aerospazio. Il Consiglio comunale ha approvato, attraverso un permesso di costruzione in deroga al Piano Regolatore Generale, un intervento strategico che riguarda la demolizione e ricostruzione di un fabbricato produttivo dismesso all’interno del sito di Thales Alenia Space, nell’area compresa tra corso Francia, corso Marche e strada Antica di Collegno 253, al confine con il Comune di Collegno.

Il progetto, illustrato in aula dall’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, rappresenta un tassello importante nella strategia di sviluppo industriale della città. L’intervento non si limita infatti a una semplice operazione edilizia, ma testimonia la volontà dell’azienda di consolidare e ampliare la propria presenza produttiva sul territorio torinese.

Il nuovo edificio

Il nuovo edificio sorgerà al posto dell’attuale struttura dismessa, mantenendo una superficie lorda di pavimento di 5.381 metri quadrati. Pur conservando dimensioni simili, il fabbricato sarà caratterizzato da un’altezza maggiore e da una configurazione volumetrica ripensata, più funzionale alle esigenze delle moderne attività produttive del settore aerospaziale.

Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti ambientali. Il progetto punta infatti all’ottenimento della certificazione Leed, uno dei più autorevoli standard internazionali per l’edilizia sostenibile. Un obiettivo che riflette l’evoluzione del comparto industriale verso modelli più efficienti e attenti all’impatto ambientale.

L’investimento

L’investimento, promosso dalla joint venture tra Thales e Leonardo, si inserisce in un quadro più ampio di riqualificazione delle aree industriali consolidate. Il recupero di un edificio dismesso consentirà non solo di migliorare la qualità edilizia e ambientale del sito, ma anche di rafforzare il ruolo di Torino come hub internazionale dell’innovazione tecnologica.

Le ricadute attese sono significative. Oltre all’occupazione diretta, l’intervento promette di generare effetti positivi sull’indotto locale e sul sistema della ricerca, grazie al rafforzamento delle collaborazioni con università e centri di eccellenza. Un elemento, quest’ultimo, che conferma il legame sempre più stretto tra industria e mondo accademico, fondamentale per sostenere la competitività del territorio.

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