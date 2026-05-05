Aggressione alle Porte Palatine a Torino, pestato e rapinato un 25enne: due arresti

TORINO – Violenta aggressione nel pomeriggio di sabato in piazza Cesare Augusto, nell’area delle Porte Palatine a Torino. Un uomo di 25 anni è stato bloccato da un gruppo di quattro giovani mentre stava transitando in monopattino insieme a un’amica.

L’attacco è stato improvviso: la vittima è stata colpita con calci e pugni e ferita anche con un coccio di bottiglia. Dopo l’aggressione, i responsabili si sono impossessati del monopattino e dello zaino del giovane, dandosi alla fuga.

La scena non è sfuggita a una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri, in servizio nella zona, che si è subito messa all’inseguimento riuscendo a fermare due dei presunti aggressori.

I due hanno tentato di opporsi all’arresto, dando vita a una colluttazione e cercando di colpire i militari, ma sono stati comunque bloccati. Si tratta di un 25enne e di un 33enne, già noti alle forze dell’ordine, per i quali si sono aperte le porte del carcere. Le indagini proseguono per identificare gli altri due componenti del gruppo.

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