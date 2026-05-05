Scomparsa da sabato 25 aprile da Moncalieri Linda Disansebastiano, l’ultima volta vista a Torino

TORINO – È scomparsa da sabato 25 aprile da Moncalieri Linda Disansebastiano, giovane di 26 anni, avvistata l’ultima volta all’Unieuro in corso Vigevano a Torino.

È alta 1,63 m, capelli neri a caschetto con frangia e occhi verdi cangianti. L’ultima volta indossava felpa nera e blue jeans e non ha con sé né documenti né cellulare. Le ricerche si estendono anche a Genova dove abita la sua famiglia e a cui potrebbe essere diretta.

Per avvistamenti contattare le forze dell’ordine al NUE 112 oppure chiamare:

3402952828

3358341217

3405310858

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