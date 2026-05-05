A Crevacuore i Carabinieri sorprendono un 28enne a spacciare, il padre interviene aggredendoli

CREVACUORE – Un blitz anti-spaccio dei Carabinieri di Crevacuore (BI) è stato ostacolato dal padre dello spacciatore. È accaduto qualche giorno fa, quando, durante un servizio di pattuglia, i Carabinieri hanno notato in uno spiazzo in una frazione isolata due uomini che, alla vista degli agenti, sono apparsi subito nervosi.

Nel momento in cui i militari stavano per scendere dall’auto, uno dei due ha lanciato nella vegetazione a bordo strada un pacchettino. I Carabinieri li hanno quindi bloccati, li hanno identificati e hanno recuperato il pacchetto, scoprendo che conteneva delle dosi di hashish e cocaina. Addosso ad uno dei due, un 28enne del posto, hanno inoltre trovato quasi mille euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento di un’attività di spaccio. Proprio in quel momento, sul posto è arrivato il padre del ragazzo, che si è scagliato contro i militari cercando di strappare loro dalle mani il denaro sequestrato e provando a impedire le operazioni in corso.

Le indagini hanno rivelato che l’uomo che aveva lanciato il pacchetto era un cliente regolare dello spacciatore. Oltre al sequestro dello stupefacente, del denaro e dei telefoni cellulari, per il 28enne è scattata la denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il padre dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il cliente è stato invece segnalato alla prefettura di Biella quale assuntore.

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