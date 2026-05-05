Cuneo Granda Volley, confermato Fabio Tisci: sarà ancora lui l’allenatore delle Gatte

CUNEO – Continuità in panchina per la Cuneo Granda Volley, che ha deciso di affidarsi ancora a Fabio Tisci per la prossima stagione. Il tecnico, subentrato in corsa nello scorso campionato, ha convinto società e ambiente grazie ai risultati ottenuti e al cambio di passo impresso alla squadra.

Arrivato durante una fase delicata, Tisci è riuscito a rilanciare le “Gatte”, portandole a conquistare sette vittorie in undici partite. Un percorso che ha permesso alla squadra non solo di centrare la salvezza, ma anche di restare in corsa fino all’ultimo per un posto in Europa, sfumato soltanto nella finale dei playoff di CEV Challenge Cup contro Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

Numeri e prestazioni che hanno portato alla naturale conferma dell’allenatore, protagonista di una crescita evidente del gruppo sotto il profilo del gioco e dell’identità in campo.

“Desidero innanzitutto ringraziare la società per la fiducia riposta in me – ha dichiarato Fabio Tisci – Un grazie speciale va allo staff, supporto prezioso sia in palestra che fuori.

Per qualcuno la stagione è stata una vera “montagna russa”, ma gli ultimi due mesi hanno segnato una crescita importante: dalla salvezza, fino alla finale per l’Europa. Anche i festeggiamenti dopo la sconfitta raccontano lo spirito del gruppo. Ora però guardiamo avanti. Continuiamo dalle nostre certezze, attorno alle quali costruiremo la nuova squadra. Ci sarà molto lavoro da fare, ma l’entusiasmo non manca e non vedo l’ora di iniziare”.

Soddisfazione anche da parte della dirigenza: “Siamo contenti di continuare il percorso con Fabio Tisci come primo allenatore – hanno commentato i co-presidenti Bianco e Manini – La scorsa stagione ha mostrato le sue qualità e il suo carattere nel finale di stagione, con un’ottima serie finale di partite. Era giusto dargli fiducia e continuare su questa strada, visti i risultati ottenuti”.

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