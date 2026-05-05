Due case Atc liberate e messe in sicurezza: problema legalità nei quartieri di residenza popolare

TORINO – Due alloggi popolari recuperati e nuovi episodi di degrado nelle periferie riportano al centro il tema della legalità nei quartieri di edilizia sociale a Torino. Tra occupazioni abusive e incendi, la situazione evidenzia criticità persistenti anche in stabili recentemente riqualificati.

Alloggi occupati e recuperati

Il primo intervento è avvenuto in via Poma 11, nel quartiere Mirafiori Nord, dove un appartamento al piano terra era occupato senza titolo dal 2020. Dopo l’avvio della procedura di sfratto da parte di Atc, gli occupanti hanno lasciato spontaneamente l’alloggio. Sul posto è intervenuto il Reparto Informativo Sicurezza e Integrazione della Polizia Locale, insieme al personale dell’Agenzia Territoriale per la Casa, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’immobile.

Situazione analoga, ma ancora più emblematica, in via Maddalene 30, in zona Regio Parco: qui un alloggio appena ristrutturato è stato oggetto di un tentativo di occupazione nel fine settimana. L’appartamento, sistemato da poco e pronto per essere assegnato, è stato recuperato e dotato di sistemi di sicurezza per evitare nuove intrusioni. Un episodio che sottolinea come anche gli interventi di riqualificazione rischino di essere vanificati da fenomeni di illegalità diffusa.

“La nostra priorità – spiega il presidente di Atc Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini – resta quella di riportare la legalità in tutti i quartieri popolari, a beneficio dei residenti e delle famiglie che attendono, legittimamente, una casa popolare”.

Incendio nella notte

Sempre sul fronte della sicurezza, nella notte di ieri si è verificato un principio di incendio nel cortile del complesso tra via Fiesole e corso Cincinnato, nella zona nord della città. Le fiamme, partite da alcuni cassonetti dei rifiuti, hanno coinvolto anche un’auto parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Nella mattinata di ieri i tecnici Atc hanno effettuato un sopralluogo per verificare i danni e le condizioni dell’area.

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