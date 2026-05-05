Spento l’incendio divampato nei boschi sopra il lago d’Orta

PELLA – In fiamme mezzo ettaro di boschi sopra il lago d’Orta. Nella giornata di ieri, 4 maggio, si è sviluppato un incendio boschivo nei pressi della Madonna del Sasso, nel territorio comunale di Pella (NO), in un’area senza abitazioni.

Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio e le operazioni di spegnimento si sono prolungate sino in serata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Borgomanero e Omegna, affiancati da 10 squadre di volontari dell’Ispettorato di Novara e VCO. Impiegato anche un elicottero regionale a supporto delle operazioni di spegnimento.

L’area è rimasta presidiata fino alla mattinata odierna per garantire la completa messa in sicurezza.

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