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CronacaTorino

Soccorsa in strada per una ferita al torace: trasportata all’ospedale Maria Vittoria di Torino

La ragazza non si trova in pericolo di vita anche se rimane il mistero di come si sia fatta male

Pubblicato

15 ore fa

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TORINO – Una giovane di 20 anni è stata soccorsa nella mattinata di oggi, martedì 5 maggio, intorno alle 7:30 da una squadra del 118 Azienda Zero in strada nel quartiere Lucento. È rimasta ferita al torace dopo quella che si presume un’aggressione. Anche se tutte le ipotesi sono ancora al vaglio.

Per approfondire:

La ferita è stata tamponata e la giovane trasportata all’ospedale Maria Vittoria di Torino in codice giallo. La ragazza non si trova in pericolo di vita anche se rimane il mistero di come si sia fatta male.

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