Cuneo e gli sport acquatici: al via il Campionato Italiano Assoluto Herbalife 2026

CUNEO – A partire da domani, dal 7 al 10 maggio 2026, lo Stadio del Nuoto di Cuneo torna a essere il palcoscenico per lo sport acquatico nazionale. La città si prepara ad ospitare il Campionato Italiano Assoluto Herbalife di Nuoto Artistico, confermando il suo ruolo di capitale indiscussa per questa affascinante disciplina.

Cuneo: un’eccellenza impiantistica e organizzativa

La città è ormai considerata un punto di riferimento assoluto a livello nazionale e internazionale, grazie alla presenza di infrastrutture all’avanguardia e a una comprovata affidabilità organizzativa.

L’imponente Stadio del Nuoto vanta un curriculum di eventi di altissimo profilo: ha già ospitato la Coppa Europa di Nuoto Artistico nel 2017, un prestigioso quadrangolare internazionale di pallanuoto nel 2020, il Campionato Italiano Assoluto Invernale nel 2016 e, lo scorso anno, l’edizione estiva 2025 degli Assoluti di Nuoto Artistico. Un percorso di eccellenza che certifica la vocazione sportiva del capoluogo della Granda.

Cosa ci aspetta dal 7 al 10 maggio?

L’edizione 2026 dell’Assoluto Herbalife, oltre ad assegnare gli ambiti “scudetti” estivi (nei doppi femminile e mixed, nei singoli femminile e maschile, nel team e nella routine acrobatica), rappresenta il banco di prova fondamentale in vista degli imminenti appuntamenti internazionali della Nazionale Azzurra.

I campionati cuneesi fungeranno da test di valutazione cruciale per formare le squadre che affronteranno:

Gli Europei Youth in Lussemburgo (4-7 giugno)

Gli Europei Juniores a Monaco di Baviera (30 giugno – 4 luglio)

Gli Europei assoluti a Parigi (31 luglio – 5 agosto)

I Mondiali Juniores a Budapest (12-16 agosto)

In questo weekend si tufferanno quindi tutti i grandi atleti delle nostre Nazionali, alcuni arriveranno freschi di medaglie dalla recente tappa di Coppa del Mondo a Xian, in Cina, altri dai lunghi ritiri collegiali.

In vasca spiccheranno anche i campioni in carica del 2025, tra cui Lara Pollini e Gabriele Minak nei singoli, ai doppi di Isotta Sportelli/Francesca Zunino e Ginevra Marchetti/Gabriele Minak, fino alle squadre di Città Sport Vicenza (team) e Montebelluna Nuoto (acrobatic).

La grande novità per il pubblico? Il format. Non sono previsti gli esercizi obbligatori (riservati alle edizioni invernali), ma il programma offrirà esclusivamente esercizi liberi. Questo significa niente moltiplicatore di punti, ma in compenso uno spettacolo visivo nettamente superiore, dove la tecnica si fonderà totalmente con la fantasia e l’espressività.

Il calendario completo delle varie gare è consultabile al sito della Federazione Italiana di Nuoto.

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