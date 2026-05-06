Seguici su

CittadiniTorinoTrasporti

Porta Susa riparte dal Carrefour Express: scatta il piano di rilancio dei negozi

L’apertura del supermercato, prevista per l’8 maggio, cambierà l’assetto dello scalo ferroviario
Chiara Scerba

Pubblicato

12 ore fa

il

TORINO – Da anni considerata una stazione di “secondo ordine” sul fronte commerciale, penalizzata da gallerie deserte e serrande abbassate, Torino Porta Susa prova a invertire la rotta. Il primo, attesissimo segnale di ripartenza porta l’insegna del Carrefour Express, la cui apertura è prevista venerdì 8 maggio 2026.

Per approfondire:

Un hub attraversato ogni anno da circa 13 milioni di viaggiatori non può permettersi di mantenere vuoto il 78% dei propri spazi. Per questo motivo, l’arrivo del supermercato rappresenta solo l’inizio di una riorganizzazione profonda dell’intero scalo ferroviario.

Dove è localizzato il supermercato?

Il nuovo Carrefour sorgerà al piano strada, sul lato di corso Bolzano. Si tratterà di uno store di venticinque vetrine e una campagna di assunzioni già avviata.

Il rilancio è guidato da Altageres Srl, la società incaricata da RFI per la gestione degli spazi commerciali. Il piano strategico prevede una vera e propria rivoluzione logistica interna per valorizzare il piano -1 (quello in assoluto più trafficato dai viaggiatori).

Per liberare le aree di maggior pregio e renderle appetibili ai nuovi negozianti, verranno attuati due trasferimenti chiave:

  • Le biglietterie abbandoneranno il livello sotterraneo per essere trasferite al piano strada (lo stesso del nuovo Carrefour), occupando i locali attualmente sfitti.

  • La Polizia Ferroviaria (Polfer) resterà al piano -1, ma verrà spostata in un’area più periferica, verso l’uscita di corso Matteotti.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google
AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *