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Porta Susa riparte dal Carrefour Express: scatta il piano di rilancio dei negozi
L’apertura del supermercato, prevista per l’8 maggio, cambierà l’assetto dello scalo ferroviario
TORINO – Da anni considerata una stazione di “secondo ordine” sul fronte commerciale, penalizzata da gallerie deserte e serrande abbassate, Torino Porta Susa prova a invertire la rotta. Il primo, attesissimo segnale di ripartenza porta l’insegna del Carrefour Express, la cui apertura è prevista venerdì 8 maggio 2026.
Un hub attraversato ogni anno da circa 13 milioni di viaggiatori non può permettersi di mantenere vuoto il 78% dei propri spazi. Per questo motivo, l’arrivo del supermercato rappresenta solo l’inizio di una riorganizzazione profonda dell’intero scalo ferroviario.
Dove è localizzato il supermercato?
Il nuovo Carrefour sorgerà al piano strada, sul lato di corso Bolzano. Si tratterà di uno store di venticinque vetrine e una campagna di assunzioni già avviata.
Il rilancio è guidato da Altageres Srl, la società incaricata da RFI per la gestione degli spazi commerciali. Il piano strategico prevede una vera e propria rivoluzione logistica interna per valorizzare il piano -1 (quello in assoluto più trafficato dai viaggiatori).
Per liberare le aree di maggior pregio e renderle appetibili ai nuovi negozianti, verranno attuati due trasferimenti chiave:
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Le biglietterie abbandoneranno il livello sotterraneo per essere trasferite al piano strada (lo stesso del nuovo Carrefour), occupando i locali attualmente sfitti.
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La Polizia Ferroviaria (Polfer) resterà al piano -1, ma verrà spostata in un’area più periferica, verso l’uscita di corso Matteotti.
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