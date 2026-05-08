UniTo consegna il Dottorato di Ricerca honoris causa in Scienze Biomediche e Oncologia al premio Nobel Drew Weissman

TORINO – Giovedì 7 maggio, nell’Aula Magna Storica del Rettorato dell’Università di Torino, si è svolta una cerimonia di grande rilievo scientifico e accademico: il conferimento del Dottorato di Ricerca honoris causa in Scienze Biomediche e Oncologia al professor Drew Weissman.

Un riconoscimento che l’ateneo torinese ha voluto attribuire a una delle figure più influenti della medicina contemporanea, protagonista insieme a Katalin Karikó delle scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo della tecnologia a RNA messaggero (mRNA), alla base dei vaccini contro il COVID-19.

Il Premio Nobel per la Medicina

Weissman, insignito nel 2023 del Premio Nobel per la Medicina, è considerato uno dei pionieri della ricerca sulle modifiche delle basi nucleosidiche dell’RNA. Un avanzamento scientifico che ha cambiato profondamente l’approccio globale alla prevenzione e alla terapia delle malattie infettive, aprendo al tempo stesso nuove prospettive anche in ambito oncologico e nelle patologie non trasmissibili.

Nel corso della cerimonia, l’Università di Torino ha sottolineato come il conferimento del titolo sia legato all’eccezionale impatto del lavoro di Weissman, capace di trasformare la medicina moderna e di accelerare in modo decisivo lo sviluppo di piattaforme vaccinali innovative. Un contributo che rappresenta, per l’ateneo, un esempio concreto di ricerca fondamentale che si traduce in beneficio per la società.

Il valore del riconoscimento

Il riconoscimento intende anche valorizzare i principi che hanno guidato la carriera scientifica del professore statunitense: perseveranza nella ricerca, interdisciplinarità, traduzione responsabile della conoscenza e attenzione al rapporto tra scienza e bene comune.

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali della Rettrice dell’Università di Torino Cristina Prandi e di Enzo Terreno. A seguire, la Laudatio è stata pronunciata da Andrea Graziani, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche e Oncologia.

Nel suo intervento conclusivo, il professor Weissman ha tenuto la Lectio Doctoralis dal titolo “mRNA Therapeutics”, ripercorrendo i principali sviluppi della tecnologia a mRNA e le sue potenzialità future, dall’immunoterapia ai vaccini di nuova generazione.

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