Novara, si ribalta con l’automobile: gravi madre e figlia di 12 anni, ferite altre due bambine

NOVARA – Sono state trasportate in condizioni serie all’ospedale di Novara una donna di 48 anni e la figlia di 12 anni, rimaste coinvolte in un sinistro stradale.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, intorno alle 18 di oggi la donna al volante di una Opel Corsa si è ribaltata autonomamente mentre percorreva la tangenziale di Novara, in direzione di Vercelli. Insieme a lei è rimasta gravemente ferita la figlia dodicenne; a bordo si trovavano anche altre due bimbe, di dieci e otto anni, che sono rimaste ferite ma non risultano essere in condizioni preoccupanti.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e due auto medicalizzate, oltre alla polizia locale di Novara per gli accertamenti del caso.

Le due persone ferite più gravemente si trovano in prognosi riservata.

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