La partecipazione di Bernie Sanders al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026 della manifestazione culturale torinese. La presenza del senatore americano, figura simbolo della sinistra progressista negli Stati Uniti e tra i più noti oppositori di Donald Trump, conferma la crescente dimensione internazionale del Salone e il suo ruolo come spazio di confronto politico, culturale e sociale.

L’incontro con Sanders è previsto per sabato 16 maggio alle ore 18.30 all’Auditorium del Lingotto, dove dialogherà con Francesco Costa, direttore del Post e tra i più autorevoli osservatori italiani della politica americana. L’occasione sarà la presentazione del libro “Contro l’oligarchia”, pubblicato in Italia da Chiarelettere, un volume che raccoglie riflessioni, interventi e analisi del senatore sul futuro della democrazia statunitense, sul potere delle grandi élite economiche e sulle trasformazioni della politica contemporanea.

La scelta di invitare Sanders al Salone del Libro assume un significato particolare in un momento storico segnato da forti tensioni internazionali, dalla polarizzazione politica e dal ritorno di movimenti populisti e nazionalisti in molte democrazie occidentali. Da anni il senatore del Vermont porta avanti una battaglia contro quella che definisce “oligarchia economica”, denunciando la concentrazione della ricchezza e dell’influenza politica nelle mani di pochi gruppi finanziari e tecnologici. La sua presenza a Torino non si limita quindi a un semplice evento editoriale, ma diventa un’occasione di dibattito pubblico su temi che riguardano il futuro delle democrazie liberali, il ruolo del welfare, i diritti sociali e il rapporto tra cittadini e istituzioni.

L’edizione 2026 del Salone Internazionale del Libro si svolge dal 14 al 18 maggio negli spazi del Lingotto Fiere e ha come tema “Il mondo salvato dai ragazzini”, ispirato all’opera di Elsa Morante. Il titolo scelto dalla direttrice editoriale Annalena Benini vuole mettere al centro le nuove generazioni, la capacità di immaginare il futuro e la necessità di preservare uno sguardo critico e creativo sulla realtà contemporanea. In questo contesto, la partecipazione di Sanders appare coerente con lo spirito della manifestazione: il senatore americano ha infatti costruito gran parte del proprio consenso proprio tra i giovani, soprattutto durante le campagne presidenziali del 2016 e del 2020.

Negli Stati Uniti, Bernie Sanders è diventato negli ultimi dieci anni il principale volto del progressismo americano. Pur essendo formalmente indipendente, ha collaborato a lungo con il Partito Democratico, promuovendo politiche come la sanità pubblica universale, l’aumento del salario minimo, la tassazione dei grandi patrimoni e la lotta contro le disuguaglianze economiche. Le sue campagne elettorali hanno influenzato profondamente il dibattito politico americano, contribuendo alla crescita di una nuova generazione di politici progressisti e movimenti sociali.

Il libro “Contro l’oligarchia” si inserisce proprio in questa traiettoria politica e culturale. Sanders descrive gli Stati Uniti come una società attraversata da profonde fratture economiche e sociali, dove il potere delle corporation e dei miliardari rischia di compromettere il funzionamento democratico delle istituzioni. Nel volume, il senatore racconta anche il tour “Fighting Oligarchy”, iniziativa politica e civile lanciata nel 2025 per mobilitare cittadini e attivisti contro il crescente potere delle élite economiche e contro il trumpismo.

L’annuncio della sua partecipazione ha suscitato notevole interesse tra i lettori italiani e tra gli appassionati di politica internazionale. Sui social network e nei forum dedicati al Salone del Libro molti utenti hanno commentato la difficoltà nel reperire posti per l’evento, considerato uno dei più richiesti dell’intera manifestazione. Alcuni interventi online mostrano come la presenza di Sanders venga percepita non soltanto come un appuntamento letterario, ma come un momento di confronto politico di grande rilievo internazionale.

Il Salone del Libro di Torino conferma così la propria capacità di unire cultura, informazione e attualità. Negli ultimi anni la manifestazione ha ampliato sempre più il numero di ospiti internazionali provenienti non solo dal mondo letterario ma anche dalla politica, dal giornalismo e dalla società civile. Accanto a Sanders, l’edizione 2026 ospita figure come David Grossman, Emmanuel Carrère e Zadie Smith, confermando il carattere globale dell’evento culturale torinese.

La presenza di Bernie Sanders a Torino assume infine anche un valore simbolico nel rapporto tra cultura e politica. In un’epoca dominata dalla comunicazione rapida dei social media e dalla polarizzazione del dibattito pubblico, il fatto che un leader politico internazionale scelga un festival del libro per discutere delle proprie idee evidenzia ancora il ruolo centrale della parola scritta e del confronto culturale nella costruzione del pensiero critico. Il Salone del Libro diventa così non soltanto una vetrina editoriale, ma uno spazio dove le grandi questioni del presente vengono discusse attraverso libri, dialoghi e incontri aperti al pubblico.

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