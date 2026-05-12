European Training Foundation: l’agenzia europea con sede a Torino che pochi conoscono

In questi giorni su sta parlando del futuro a Torino di ETF ovvero di European Training Foundation un’agenzia dell’Unione Europea poco conosciuta sotto la Mole ma di grande importanza. Il dibattito nasce dal fatto che con la privatizzazione di Villa Gualino , attuale sede dell’ente, l’affitto è stato ritenuto troppo alto per l’agenzia. Etf ha visionato immobili come il Collegio San Giuseppe o un immobile comunale in via Assarotti e l’edificio di via Cardinal Massaia occupato per anni da Reply. Obiettivo per ora è non abbandonare Torino, dove peró è poco nota.

La European Training Foundation, conosciuta con l’acronimo ETF, è un’agenzia specializzata dell’Unione Europea che opera nel campo dell’istruzione, della formazione professionale e dello sviluppo delle competenze. La sua missione principale è aiutare i Paesi partner dell’Unione Europea a migliorare i sistemi educativi e il mercato del lavoro, contribuendo così alla crescita economica, alla stabilità sociale e all’occupazione. L’agenzia ha storicamente sede a Torino, presso Villa Gualino, e rappresenta una delle istituzioni europee più importanti presenti sul territorio italiano.

La ETF nasce ufficialmente nel 1994, in un periodo storico caratterizzato da grandi trasformazioni politiche ed economiche in Europa. Dopo la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica, molti Paesi dell’Europa orientale si trovarono ad affrontare la difficile transizione verso economie di mercato moderne e sistemi democratici. L’Unione Europea comprese che uno degli elementi fondamentali per sostenere questi cambiamenti fosse la formazione delle persone, la modernizzazione delle scuole professionali e la creazione di nuove competenze in linea con le esigenze del mercato del lavoro. Da questa esigenza nacque la European Training Foundation.

Nel corso degli anni l’attività dell’agenzia si è ampliata notevolmente. Oggi la ETF collabora con decine di Paesi dell’Europa orientale, dei Balcani occidentali, del Nord Africa, del Medio Oriente e dell’Asia centrale. L’obiettivo non è soltanto migliorare l’istruzione, ma costruire sistemi di formazione capaci di generare occupazione, innovazione e inclusione sociale. L’agenzia lavora quindi come ponte tra il mondo dell’educazione, quello delle imprese e le istituzioni pubbliche.

Uno degli aspetti centrali del lavoro della ETF riguarda la formazione professionale, spesso indicata con il termine internazionale VET, Vocational Education and Training. In molti Paesi, infatti, esiste ancora una forte distanza tra ciò che viene insegnato nelle scuole e le competenze realmente richieste dalle aziende. La ETF aiuta governi e ministeri a progettare percorsi formativi più moderni, concreti e collegati al mondo produttivo. Questo significa sviluppare programmi scolastici aggiornati, introdurre nuove tecnologie nella didattica e rafforzare la collaborazione con le imprese.

L’agenzia europea dedica inoltre grande attenzione al tema delle competenze del futuro. La trasformazione digitale, l’intelligenza artificiale, la robotica e la transizione ecologica stanno modificando rapidamente il mercato del lavoro in tutto il mondo. Professioni tradizionali stanno cambiando o scomparendo, mentre emergono nuovi lavori che richiedono capacità tecniche, digitali e trasversali sempre più avanzate. La ETF studia questi fenomeni e supporta i Paesi partner nell’adattamento dei loro sistemi educativi alle nuove esigenze economiche e sociali.

Un altro ambito fondamentale dell’attività della European Training Foundation riguarda l’occupazione giovanile. In molte aree del Mediterraneo e dell’Europa orientale il tasso di disoccupazione tra i giovani resta elevato. Per questo motivo l’agenzia sviluppa progetti e strategie finalizzati a facilitare il passaggio dalla scuola al lavoro, migliorare l’orientamento professionale e promuovere l’imprenditorialità. La ETF sostiene anche programmi dedicati all’inclusione sociale, con particolare attenzione alle donne, ai giovani vulnerabili e alle persone che vivono in contesti economicamente difficili.

La ETF non si limita a fornire consulenza tecnica, ma produce anche studi, analisi e ricerche di livello internazionale. Una delle iniziative più importanti è il cosiddetto “Torino Process”, un programma di monitoraggio che analizza l’evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei Paesi partner. Attraverso questo processo vengono raccolti dati, valutate politiche pubbliche e individuate le principali sfide educative ed economiche. I risultati di queste analisi aiutano governi e istituzioni a prendere decisioni più efficaci.

Negli ultimi anni l’agenzia ha assunto un ruolo ancora più strategico a causa delle grandi crisi internazionali. La pandemia di Covid-19, ad esempio, ha accelerato la necessità di digitalizzare la formazione e sviluppare nuove modalità di apprendimento online. Successivamente, il conflitto in Ucraina ha posto nuove sfide legate al riconoscimento delle qualifiche professionali, alla formazione dei rifugiati e al supporto all’occupazione delle persone sfollate. In questo contesto la ETF ha collaborato con diverse organizzazioni europee e internazionali per sostenere percorsi educativi e lavorativi dedicati alle popolazioni coinvolte.

La presenza della European Training Foundation a Torino rappresenta anche un importante elemento di prestigio per la città. L’agenzia richiama professionisti, esperti e ricercatori provenienti da numerosi Paesi e contribuisce a rafforzare il profilo internazionale del capoluogo piemontese. La collaborazione con università, centri di ricerca e istituzioni locali favorisce inoltre la diffusione di competenze e conoscenze legate all’innovazione educativa e alle politiche del lavoro.

Dal punto di vista istituzionale, la ETF lavora in stretto collegamento con la Commissione Europea e con altre agenzie dell’Unione Europea. Il suo ruolo non è quello di finanziare direttamente grandi opere o infrastrutture, ma piuttosto quello di costruire capacità, competenze e strategie. In altre parole, l’agenzia investe nel capitale umano, considerato uno dei principali fattori di sviluppo economico e stabilità sociale.

Oggi la European Training Foundation è considerata uno dei principali punti di riferimento europei nel settore delle competenze e della formazione. In un mondo sempre più competitivo e in continua trasformazione, l’istruzione e la preparazione professionale rappresentano strumenti fondamentali per garantire crescita economica, occupazione e coesione sociale. Attraverso il suo lavoro, la ETF contribuisce a creare sistemi educativi più moderni, inclusivi ed efficienti, aiutando milioni di persone ad affrontare le sfide del futuro con maggiori opportunità e competenze.

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