Scontro tra auto e moto che prende fuoco dopo l’impatto: ferito il centauro a Cuneo

CUNEO – Un motociclista è rimasto ferito in uno scontro stradale avvenuto nella serata di lunedì 11 maggio a Madonna dell’Olmo, frazione di Cuneo. Il centauro è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Santa Croce di Cuneo: le sue condizioni sono apparse serie, anche se non sarebbero state diffuse informazioni precise sull’entità delle ferite.

Lo schianto si è verificato intorno alle 20.55 in via Valle Po, dove, per cause ancora in fase di accertamento, una motocicletta si è scontrata con un’auto. Dopo l’impatto il mezzo a due ruote ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

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