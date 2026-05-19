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Edvige aspetta il suo “Harry Potter” al CANC di Grugliasco
È stato trovato ieri, lunedì 18 maggio 2026, a Rivoli in via Fratelli Piol 10 ed è regolarmente inanellato con geti
GRUGLIASCO – Un barbagianni simile alla civetta Edvige di Harry Potter, sta aspettando il suo proprietario al CANC, Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco.
È stato trovato ieri, lunedì 18 maggio 2026, a Rivoli in via Fratelli Piol 10 ed è regolarmente inanellato con geti.
Il proprietario si sarà accorto che non sta più ricevendo posta? Tralasciando la burla, speriamo che il barbagianni ritrovi al più presto i suoi padroni.
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