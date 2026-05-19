Seguici su

AmbienteSocietàTorino

Edvige aspetta il suo “Harry Potter” al CANC di Grugliasco

È stato trovato ieri, lunedì 18 maggio 2026, a Rivoli in via Fratelli Piol 10 ed è regolarmente inanellato con geti

Pubblicato

11 secondi fa

il

GRUGLIASCO – Un barbagianni simile alla civetta Edvige di Harry Potter, sta aspettando il suo proprietario al CANC, Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco.

Per approfondire:

È stato trovato ieri, lunedì 18 maggio 2026, a Rivoli in via Fratelli Piol 10 ed è regolarmente inanellato con geti.

Il proprietario si sarà accorto che non sta più ricevendo posta? Tralasciando la burla, speriamo che il barbagianni ritrovi al più presto i suoi padroni.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google
AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *